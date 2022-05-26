Токио, , 05:32 — REGNUM Токийский окружной суд приговорил бывшего министра сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии Такамори Ёсикаву к двум с половиной годам тюрьмы и штрафу в размере 5 млн иен ($39,2 тыс.) за получение им взятки, передает телеканал NHK.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом подсудимый получил право на четырехлетнюю отсрочку исполнения судебного решения. Ёсикаву уличили в том, что он получил 5 млн иен от руководителя компании Akita Foods, которая занимается производством яиц.

Кроме того, экс-министра обвинили в превышении должностных полномочий. Он возглавлял ведомство с октября 2018 года по сентябрь 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года депутат нижней палаты парламента Японии Цукасу Акимото был приговорен к четырем годам тюремного заключения за взяточничество. Его также обязали выплатить государству 7,58 млн иен (около $69 тыс.) в качестве штрафа.

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