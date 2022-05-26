Вашингтон, 26 мая, 2022, 03:37 — ИА Регнум. Указ о реформе работы правоохранительных органов подписал президент США Джозеф Байден. Об этом 25 мая сообщил сам американский лидер в своём Twitter.

Gage Skidmore Джо Байден

«Я только что подписал исполнительный указ о проведении наиболее значительной реформы полиции за десятилетия. Он повысит подотчетность федеральных правоохранителей, запретит удушающие приемы, ограничит возможность входа в помещения без предварительного уведомления и многое другое», — написал глава США.

Байден указал, что указ стимулирует сотрудников правоохранительных органов на уровне штатов и муниципалитетов пойти на такие же меры.

Пресс-служба Белого дома уточнила, что указ о реформе полиции предполагает создание национальной базы данных о неправомерных действиях полицейских, вводит новые стандарты на применение силы, делает обязательным ношение нательных камер, вводит новые ограничения на закупку правоохранительными органами военного снаряжения.

Кроме того, сотрудники полиции будут обязаны пройти специальные курсы, которые помогут искоренить у них неявные предубеждения о других расах или этнических группах.

Указ о реформе работы полиции и криминальной юстиции президент США подписал во вторую годовщину гибели рецидивиста Джорджа Флойда, при аресте которого 25 мая 2020 года в Миннеаполисе полицейские применили удушающий приём. После этого мужчина скончался в больнице, его гибель вызвала массовые протесты против жестокости полиции и расовой дискриминации. Флойд стал фактически иконой протестного движения. Манифестации сопровождались беспорядками, столкновениями с полицией, массовыми случаями мародёрства и вандализма.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Байден призвал власти американских штатов выделить дополнительные средства, оставшиеся от пакетов экономической помощи, на укрепление правоохранительных органов