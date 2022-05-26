Тегеран, 15 мая, 2021, 07:57 — ИА Регнум. 14 мая заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что поднятие флага Израиля над правительственными зданиями в Вене является «шокирующим и болезненным обстоятельством». Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

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Говоря о том, что Вена принимает у себя переговоры группы 4+1, в которых обсуждается возвращение Соединенных Штатов к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), Арагчи отметил, что австрийская столица является штаб-квартирой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), Организации Объединенных Наций и являлась отличным местом для переговоров, но, к сожалению, канцлер Австрии Себастьян Курц вместо того, чтобы сочувствовать народу Сектора Газа, передал сегодня свои соболезнования оккупационному режиму Израиля.

Арагчи подчеркнул, что австрийский чиновник в знак солидарности также поднял флаг Израиля над своим офисом.