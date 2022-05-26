Гонконг, Китай, , 02:49 — REGNUM Правительство Специального административного района (САР) Гонконг заявило, что оно раздаст около 210 000 наборов для экспресс-тестирования на антигены COVID-19 (RAT) людям в некоторых районах города в связи с недавним выявлением вируса COVID-19 в образцах сточных вод, сообщает агентство Синьхуа.

Гонконг (сс) Amakuha

Наборы для тестирования будут розданы жителям, уборщикам и персоналу по управлению недвижимостью, работающим в районах с положительными результатами тестирования сточных вод, показывающими относительно высокую вирусную нагрузку, чтобы помочь выявить инфицированных людей, говорится в сообщении. Правительство САР также настоятельно призвало пользователей RAT сообщать о любых положительных результатах на COVID-19 через правительственную онлайн-платформу.

В рамках усилий по борьбе с COVID-19 Департамент охраны окружающей среды правительства САР и Департамент дренажных служб усилили отбор проб сточных вод во всех районах Гонконга для тестирования на вирус COVID-19.