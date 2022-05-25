Кумаси, Гана, 26 мая, 2022, 02:30 — ИА Регнум. Китайский профессиональный колледж и Технический университет Ганы совместно объявили 20 мая о создании кампуса в Кумаси, втором по величине городе Ганы, чтобы помочь развивать больше профессиональных талантов в западноафриканской стране, сообщает агентство Синьхуа.

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Китайский политехнический институт Жичжао совместно с Техническим университетом Кумаси (КТУ), где будет расположен новый кампус, сообщили журналистам, что сотрудничество будет способствовать дальнейшему развитию профессионального образования между Китаем и Ганой.

Выступая на церемонии подписания проекта, замректора КТУ Осей Усу Ачау сказал, что подписание проложит путь к созданию кампуса для расширения профессионального образования в Гане по многим другим дисциплинам и предоставит возможности большему количеству ганских студентов получить качественное образование.

Описывая техническое и профессиональное образование как основу программы индустриализации Ганы, заместитель генерального директора комиссии министерства образования Ганы по техническому и профессиональному образованию и подготовке кадров Тина Абрефа Гьян сказала, что правительство Ганы сделало крупные инвестиции в эту область, и оно модернизирует ряд технических университетов и институтов путем строительства мастерских, а также поставки и установки оборудования для использования этими учреждениями.

Заместитель генерального директора также приветствовал китайскую Международную холдинговую корпорацию AVIC, которая участвовала в ряде проектов по модернизации и содействию сотрудничеству между двумя колледжами, за ее участие в улучшении профессионального образования в Гане.

Генеральный менеджер китайской проектной инжиниринговой компании AVIC-INTL Цянь Жун сказал, что для компании большая честь содействовать проекту кампуса, добавив, что компания всегда будет привержена своей роли в развитии профессионального образования в Гане.