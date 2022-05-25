Брюссель, 26 мая, 2022, 02:16 — ИА Регнум. Активы Центробанка России на общую сумму около €23 млрд были заморожены странами ЕС, сообщило агентство Reuters со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Кошелек

Он отметил, что Евросоюз также заблокировал €10 млрд материальных активов, принадлежащих РФ и российским гражданам. Вместе с тем еврокомиссар не стал отвечать на вопрос, все ли страны ЕС отчитались о заморозке средств, касающихся России.

Кроме того, Рейндерс не смог объяснить журналистам «столь малый объем активов» Центробанка РФ, которые удалось привлечь Евросоюзу со своей крупной экономикой.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая министерство финансов Германии объявило, что Берлин заморозил в общей сложности €137 млн на банковских счетах, принадлежащих российским гражданам, включенным в санкционные списки ЕС против России.