Анадырь, , 02:04 — REGNUM За лето в оздоровительных лагерях отдохнуть более 400 детей Чукотки — первая группа школьников отправится через несколько дней в подмосковный лагерь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

Летний лагерь © Администрация Костромской области

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На организацию детского отдыха за пределами Чукотки предусмотрено более 70 млн рублей

В этом году округ впервые получил федеральную субсидию — 17 млн рублей. Такую меру поддержки для детей, проживающих в Арктической зоне РФ, утвердило правительство России. Её смогут получить все школьники независимо от социального статуса.

«В этом году расширилась программа детского отдыха. Благодаря федеральной поддержке в оздоровительных лагерях на Черноморском побережье смогут отдохнуть более 130 школьников. Еще 280 детей поедут в лагеря Подмосковья и Калининграда за счет средств регионального бюджета. На эти цели выделено 54 млн рублей», — пояснили специалисты.

В 2021 году за пределы округа на отдых было направлено 354 ребенка.

Как сообщало ИА REGNUM, к приёму детей на летних каникулах готовятся 686 загородных и пришкольных лагерей Волгоградской области.