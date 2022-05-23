Волгоград, , 12:18 — REGNUM К приёму детей на летних каникулах готовятся 686 загородных и пришкольных лагерей Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 23 мая в пресс-службе администрации региона.

Летний отдых M.government.ru

Торжественные мероприятия, посвящённые окончанию учебного года, пройдут по всей в области 25 мая. К 30 мая власти поручили обеспечить готовность учреждений к летнему сезону. Отдых будет организован на базе 686 организаций образования, отдыха и оздоровления детей. На время летних каникул также будет предусмотрена возможность трудоустройства несовершеннолетних.

Выпускники девятых и 11-х классов сдают государственные экзамены до 9 июля.