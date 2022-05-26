Вашингтон, , 01:55 — REGNUM Запрос со стороны США о поставке противотанковых ракет Украине из Германии, выпущенных по израильским лицензиям и технологиям, был отклонен властями Израиля. Об этом сообщил новостной портал Axios со ссылкой на свои источники.

Фига Цитата из к/ф «12 стульев». Реж Леонид Гайдай. 1971. СССР

С соответствующей просьбой обратился заместитель главы Пенатогна по политическим делам Колин Кол генеральному директору министерства обороны Израиля Амиру Эшелю две недели назад на их встрече Вашингтоне.

Речь идет о ракетах Spike, которые производятся на израильском предприятии в Германии. Эшель объяснил свой отказ решением Израиля поставлять Украине только нелетальное оружие. По сведениям журналистов, власти еврейского государства опасаются, что в случае использования оружия израильского производства против российских военных Россия в ответ якобы может нанести «ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия проверяет информацию о том, что израильская сторона собирается поставить Украине каски и жилеты. Он предупредил, что, если эти сведения подтвердятся, то последует ответ российских властей.

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