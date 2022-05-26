Анадырь, , 01:53 — REGNUM На Чукотке последний звонок прозвучал 25 мая для более тысячи учащихся.

Последний звонок телеграм-канал главы Калмыкии Бату Хасикова

Читайте также: Во Владивостоке последний звонок звучал почти для трёх тысяч выпускников

«Для 1082 наших выпускников закончились школьные годы. Впереди — вся жизнь, море приключений, новых знакомств и открытий. И студенческие годы. Поздравляю с окончанием школы! А завтра начинаются экзамены. Желаю всем уверенности и удачи!» — пожелал в своём телеграм-канале губернатор Роман Копин.

Как сообщало ИА REGNUM, во владивостокских школах 25 мая прозвенел последний звонок для более 2700 выпускников.