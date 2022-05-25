Владивосток, 25 мая, 2022, 12:02 — ИА Регнум. Во владивостокских школах 25 мая прозвенел последний звонок для более 2700 выпускников, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Последний звонок

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Представители администрации Владивостока сказали напутственные слова выпускникам практически в каждой муниципальной школе.

26 мая некоторым из 11-классников предстоит сдавать первые ЕГЭ — по химии, литературе и географии.

Как сообщало ИА REGNUM, разборками и дракой закончился последний звонок в посёлке Дунай (входит в состав ЗАТО Фокино) в Приморье.