Вашингтон, 26 мая, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Отправиться в американский штат Техас, чтобы побывать на месте трагедии в начальной школе, где в результате стрельбы погиб 21 человек, намерен президент США Джозеф Байден. Об этом 25 мая сообщил сам американский лидер в ходе выступления в Белом доме.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Как уточнил президент США Байден, он поедет в Техас вместе с первой леди Джилл Байден. Американский лидер и его супруга намерены встретиться с семьями погибших. Байден выразил надежду на то, что им с первой леди удастся «хоть немного утешить общину».

Поездка президента США в штат Техас может состояться в ближайшие выходные, в настоящее время детали поездки согласовываются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде в Техасе погибли 19 детей и двое взрослых, ранения получили 17 человек. Стрельбу в школе открыл местный житель, 18-летний Сальвадор Рамос, у которого ранее не было каких-либо проблем с законом. По словам губернатора штата Грега Эбботта, подозреваемый был вооружен пистолетом, кроме того, у него, предположительно, была при себе штурмовая винтовка. Стрелявший действовал в одиночку.