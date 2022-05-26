Яунде, , 01:03 — REGNUM Боевики из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили ряд нападений в Крайнесеверном регионе Камеруна, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах страны.

Африка. Конфликт U.S. Marine Corps

Сообщается, что боевики атаковали населенные пункты Котширахе и Купайе. В первом из них террористы убили старика и двоих детей, во втором — одного из мирных жителей. Также боевики ограбили жителей этих населенных пунктов и пообещали вернуться. Других подробностей произошедшего не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая двух боевиков из террористической группировки «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ликвидировали камерунские силовики в Крайнесеверном регионе страны. Террористов ликвидировали при попытке ограбления грузовика с товарами.