Москва, , 00:51 — REGNUM О героических действиях гвардии лейтенанта Юрия Нехожина, начальника связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона, совершённых им в ходе проведения спецоперации российских Вооруженных сил по демилитаризации и денацификации Украины и защите Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказали 25 мая в Министерстве обороны России.

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин, начальник связи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона Министерство обороны России

Гвардии лейтенанта Юрий Нехожин выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона в условиях систематического огневого воздействия со стороны вражеских подразделений.

Действуя в составе дивизиона, Нехожин принимал участие в освобождении от украинских боевиков одного из населённых пунктов. После вытеснения из населённого пункта украинских националистов, российскому дивизиону была поставлена задача организовав оборону, закрепиться на занимаемых позициях.

Гвардии лейтенант Юрий Нехожин сумел, несмотря на сложную радиоэлектронную обстановку и на применение националистами средств постановки помех, организовать бесперебойную связь в дивизионе, что позволило оперативно координировать силы в обороне.

После очередного залпа артиллерии с вражеской стороны была повреждена антенна на аппаратной машине, обеспечивающая связь командира дивизиона с начальником артиллерии. В результате командование российских войск было лишено возможности руководить огнём артиллерии.

Несмотря на постоянные атаки противника, Нехожин лично выдвинулся для устранения повреждений. Действуя смело и решительно, Юрий Нехожин сумел оперативно устранить все повреждения и настроить станцию связи. При этом гвардии лейтенант получил тяжёлое ранение от разорвавшегося рядом миномётного снаряда.

Когда связь была восстановлена, артиллерийским расчётам были переданы координаты местоположения артиллерийских и миномётных позиций украинских боевиков. В итоге была уничтожена военная техника киевских карателей и большое количество живой силы. В результате боестолкновения населённый пункт остался под контролем российских Вооружённых сил.

Ранее ИА REGNUM сообщало о героизме и самоотверженности младшего сержанта Камрана Гасымова, начальника радиостанции, который, невзирая на полученное тяжёлое осколочное ранение руки, в условиях непрерывных атак киевских боевиков сумел восстановить линию связи, соединяющую командный пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами.

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