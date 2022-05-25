Рим, 26 мая, 2022, 00:49 — ИА Регнум. Инициативная группа итальянских леволибералов 25 мая призвала начать работу над признанием в Италии «голодомора украинцев» геноцидом.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Италия

Таким путем Италия сможет «внести свой вклад в защиту национальной идентичности Украины», полагают представители проамериканской Демократической партии.

Либералы также выразили надежду на то, что их инициатива получит поддержку и других партий Италии.