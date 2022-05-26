Джакарта, , 00:42 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмослоги у побережья острова Суматра в Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство.

Землетрясение Zeml.info

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 819 километрах к юго-западу от острова Ниас. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров под морским дном. Спасательные службы острова отметили, что никаких данных о пострадавших или повреждениях зданий не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в округе Западный Ломбок в Индонезии. Его эпицентр находился в 94 километрах от Западного Ломбока. Жители Денпасары и Матарамы ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.

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