Джакарта, 26 мая, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 6,2 зафиксировали сейсмологи у побережья острова Суматра в Индонезии, сообщает индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство.

Zeml.info Землетрясение

По его данным, эпицентр землетрясения располагался в 819 километрах к юго-западу от острова Ниас. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров под морским дном. Спасательные службы острова отметили, что никаких данных о пострадавших или повреждениях зданий не поступало. Угроза цунами также не объявлялась.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 мая землетрясение магнитудой 4,4 произошло в округе Западный Ломбок в Индонезии. Его эпицентр находился в 94 километрах от Западного Ломбока. Жители Денпасары и Матарамы ощутили подземные толчки, однако сведений о пострадавших не поступало.