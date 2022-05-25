Рим, 26 мая, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Руководители правительства Италии и профсоюзы могут достичь соглашения о новом порядке выхода на пенсию с 2023 года, передает Affari Italiani 25 мая.

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Для выхода на пенсию понадобится 41 год стажа. Возможно, вторым условием будет достижение так называемой «квоты 102» (сумма возраста и стажа должна быть не менее 102).

В 2011 году по инициативе леволибералов пенсионный возраст в Италии был повышен с 62 до 67 лет. В 2018 году по инициативе правоконсервативной «Лиги» он был снижен до 62 лет при 38 годах трудового стажа. В 2021 году порядок вновь был изменен, теперь для выхода на пенсию ранее, чем в 67 лет, необходимо иметь не менее 42 лет 10 месяцев трудового стажа.