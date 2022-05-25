Донецк, , 23:38 — REGNUM Донецк и Донецкую область украинские вооружённые формирования обстреляли вечером 25 мая, сообщает Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Артиллерия ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В 16:27, 16:30 и 19:00 мск украинские боевики со стороны населённого пункта Новгородское обстреляли посёлок Гольмовский, выпустив пять мин калибра 120 мм и 12 снарядов калибра 122 мм.

В 17:20 мск со стороны населённого пункта Водяное был обстрелян Куйбышевский район Донецка: выпущено четыре снаряда калибра 122 мм. В 17:25 мск украинские боевики из той же точки атаковали Киевский район столицы ДНР, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

В 18:00 мск со стороны населённого пункта Красногоровка ВСУ обстреляли Петровский район Донецка, выпустив два снаряда калибра 122 мм. В 19:05 мск из Красногоровки открыли огонь по посёлку шахты «Трудовская» в Донецке, выпустив четыре снаряда калибра 122 мм.

В 19:05 мск со стороны населённого пункта Авдеевка украинские боевики обстреляли город Макеевка, выпустив по нему три снаряда калибра 122 мм.

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