Тель-Авив, Израиль, 25 мая 2022, 23:29 — REGNUM Израиль отклонил требование США разрешить Берлину передавать Украине противотанковые ракеты, произведенные по израильской технологии, сообщает 25 мая портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.
По утверждению портала, в первой половине мая высокопоставленный чиновник минобороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон, где замглавы Пентагона Колин Кал просил Израиль дать разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, производящихся в Германии по лицензии.
Согласно лицензионного соглашения, передача этих ракет третьей стороне должна быть одобрена Израилем.
Эшель ответил отказом, заявив, что Израиль согласен передавать Киеву только нелетальное военное оборудование, так как в ответ на гибель российских военных от израильского оружия Москва «нанесет урон» интересам Израиля в Сирии.
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