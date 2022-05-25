Тель-Авив, Израиль, , 23:29 — REGNUM Израиль отклонил требование США разрешить Берлину передавать Украине противотанковые ракеты, произведенные по израильской технологии, сообщает 25 мая портал Axios со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

Линейка израильских противотанковых управляемых ракет Spike

По утверждению портала, в первой половине мая высокопоставленный чиновник минобороны Израиля Амир Эшель посетил Вашингтон, где замглавы Пентагона Колин Кал просил Израиль дать разрешение Берлину на передачу Украине противотанковых ракет Spike, производящихся в Германии по лицензии.

Согласно лицензионного соглашения, передача этих ракет третьей стороне должна быть одобрена Израилем.

Эшель ответил отказом, заявив, что Израиль согласен передавать Киеву только нелетальное военное оборудование, так как в ответ на гибель российских военных от израильского оружия Москва «нанесет урон» интересам Израиля в Сирии.

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