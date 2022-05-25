Горловка, ДНР, 25 мая, 2022, 23:21 — ИА Регнум. Артиллерийские и миномётные обстрелы украинскими вооружёнными формированиями Горловского района ДНР зафиксированы вечером 25 мая Совместным центром по контролю и координации режима прекращения огня.

Dan-news.info Стела при въезде в Горловку

Так, в 16:00 мск из артиллерии ВСУ обстреляли посёлок Русский край в Горловке и Калининский район города: в общей сложности выпущено десять снарядов калибра 122 мм. Атака шла со стороны населённого пункта Новгородское.

В 16:10 мск оттуда же украинские боевики обстреляли Центрально-Городской район Горловки, выпустив шесть снарядов калибра 122 мм.

В 17:40 и в 19:10 мск из Новгородского по посёлку Пантелеймоновка выпущено четыре и восемь снарядов калибра 122 мм. В 17:50 и в 19:30 мск оттуда же обстреляли посёлок Михайловка, выпустив также четыре и шесть снарядов калибра 122 мм.