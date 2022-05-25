Берн, , 23:05 — REGNUM Юрий Гаравский, который в 2019 году признался в соучастии в похищении и убийстве политических оппонентов Александра Лукашенко, может быть привлечëн к уголовной ответственности в Швейцарии, где бывший боец СОБРа МВД Белоруссии получил политическое убежище. Об этом сообщает Deutsche Welle (признана в РФ иностранным агентом).

Протесты в Белоруссии © ИА REGNUM

Прокуратура Швейцарии возбудила в отношении Гаравского уголовное дело по статье о неоднократном похищении людей. Потерпевшими по нему проходят Елена Захаренко, дочь исчезнувшего экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, и Валерия Красовская, дочь пропавшего без вести бизнесмена Анатолия Красовского.

Прокуратура просит дать бывшему собровцу год реального лишения свободы и два года условно. Если суд придëт к выводу, что обвиняемый дал ложные показания, ему за это грозит лишение свободы на девять месяцев или условный срок.

Процесс пройдет в одном из кантонов Швейцарии летом или осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-боец СОБРа Юрий Гаравский в 2019 году заявил в интервью, что он входил в состав группы, похитившей и убившей экс-министра внутренних дел Белоруссии Юрия Захаренко, бывшего главу ЦИК РБ Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского.