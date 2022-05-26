Санкт-Петербург, 26 мая, 2022, 09:27 — ИА Регнум. Российский музыкант Юрий Шевчук объявил о прекращении концертной деятельности группы «ДДТ» в России. Об этом 25 мая пишет портал StarHit.

putnik Юрий Шевчук

«В России наша концертная деятельность подходит к концу. Составляются списки, а мне это не по душе. Человек имеет право на свое мнение. В Тюмени перенесли концерты до лучших времен, а в Кургане вообще отменили. Некоторые говорят, что не могут деньги вернуть — это неправда, ложь!», — заявил артист. Сам Шевчук по-прежнему остаётся в Санкт-Петербурге, откуда пока что не планирует уезжать за границу.

Ранее полиция составила административный протокол на Юрия Шевчука после выступления «ДДТ» в Уфе. Отмечается, что в рамках концерта музыкант негативно отозвался о нынешней власти и проведении спецоперации на Украине.