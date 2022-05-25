Вашингтон, 25 мая, 2022, 22:06 — ИА Регнум. В результате стрельбы, произошедшей в начальной школе в американском штате Техас, погиб 21 человек и ещё 17 получили ранения, сообщил 25 мая журналистам губернатор Техаса Грег Эбботт.

Убийства

«Погибли 19 человек и двое учителей. Ранения получили 17 человек, угрозы их жизни нет», — сказал Эббот на пресс-конференции.

Он уточнил, что среди раненых — трое полицейских.

Массовое убийство устроил 18-летний Сальвадор Рамос, который ранее не имел каких-либо проблем с законом. В день преступления в соцсетях он заявил, что уже застрелил свою бабушку, а теперь идёт убивать в школу.