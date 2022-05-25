Пекин, 25 мая, 2022, 21:54 — ИА Регнум. Военные учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) возле Тайваня были проведены в ответ «на сговор острова с США, заявил 25 мая официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

Nat КНР и Тайвань

По его словам, это было необходимо для обеспечения национального суверенитета и территориальной целостности

«Восточная зона боевого командования НОАК недавно организовала учения по проверке боеготовности в воздушном пространстве и акватории в районе Тайваня с участием разных видов и родов войск. Это было ответом на сговор США и Тайваня, который был необходимым для обеспечения национального суверенитета и территориальной целостности», — указал Тань Кэфэй.

«НОАК готова дать отпор и принять все необходимые меры для того, чтобы разрушить любые сепаратистские планы внешних сил и выступающих за независимость Тайваня элементов», — подчеркнул он.

«США усилили свои попытки разыгрывать карту Тайваня, чтобы через него сдерживать Китай. Это неминуемо приведет к возникновению рискованной ситуации», — сказал представитель военного ведомства Китая.