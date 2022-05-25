Стокгольм, 25 мая, 2022, 21:40 — ИА Регнум. 25 мая премьер-министр Эстонии Кая Каллас встретилась с премьер-министром Швеции Магдаленой Андерссон. В ходе встречи Каллас выразила поддержку намерению Стокгольма стать частью НАТО и также заявила о своей надежде на быстрый процесс принятия скандинавской страны в альянс, передает телеканал SVT.

Флаг Эстонии

«Эстония всячески поддерживает быстрое вступление Швеции в НАТО», — написала Кая Каллас у себя в Twitter.

Она также приняла участие в беседе с представителями ассоциации «Народ и оборона», где среди прочего обсудила развитие последних событий на территории Украины.

В свою очередь премьер-министр Андерссон поблагодарила свою эстонскую коллегу за слова поддержки в вопросе присоединения к НАТО.