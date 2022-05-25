Кабул, 25 мая, 2022, 21:29 — ИА Регнум. В афганском городе Мазари-Шариф прогремели два взрыва, сообщает 25 мая информагентство Aamaj News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Уточняется, что взрывы произошли в кварталах, населённых шиитами-хазарейцами.

По данным местных СМИ, очевидцы заявляют о погибших и раненых людях.

«Оба взрыва с интервалом в несколько минут произошли в пятом округе города, заселенном преимущественно хазарейцами-шиитами. Источники сообщают, что второй взрыв произошел в Картае-Ариана, в результате инцидента погибли и получили ранения 10 человек», — сообщает Aamaj News.

Почти одновременно взрыв прогремел в Кабуле, в мечети Хазрати-Закария.

Ни одна из вооруженных радикальных группировок не заявила об ответственности за эти акции.