Анкара, , 21:35 — REGNUM 25 мая в Анкаре завершились переговоры между Турцией, Швецией и Финляндией по поводу несогласия турецкой стороны с принятием этих двух стран в НАТО. Как передает шведская новостная служба TT, встреча длилась пять часов.

Финляндия и Швеция (сс) Eintracht4ever

«Договорились, что диалог, который ведется в конструктивном ключе, будет продолжен», — написала у себя в Twitter министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Советник президента Турции Ибрагим Калин заявил на пресс-конференции после встречи, что никаких конкретных договоренностей достигнуто не было. Но он отметил, что получил позитивные сигналы в отношении предполагаемого снятия эмбарго на поставки оружия Турции.

Ибрагим Калин «В ходе встречи мы увидели позитивный настрой относительно возможности снятия санкций с экспорта военной техники, что является позитивным развитием. Как уже упоминал наш президент, неправильно, когда союзники вводят санкции друг против друга. Это лишь ослабит альянс и осчастливит наших врагов».

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