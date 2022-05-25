Донецк, 25 мая, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Отделение Российского исторического общества открылось 25 мая в Донецке, сообщает Донецкое агентство новостей. Первое заседание совета прошло в Донецком национальном университете.

Александр Погожев ИА REGNUM Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский

Председатель правления РИО Константин Могилевский рассказал, что в конце апреля в Ростове-на-Дону коллеги из Донбасса обратились к руководству общества с просьбой создать отделения в ДНР и ЛНР.

По его словам, руководство РИО было внутренне готово к этому, так что в тот же день президиум общества во главе с председателем Сергеем Нарышкиным принял решение создать представительство в Донецке.

Могилевский сказал, что РИО поможет создать в ДНР музей истории государства, сбор экспонатов для которого идёт уже пять лет. Основные акценты предлагается сделать на истории Донецко-Криворожской советской республике, индустриализации 1920-40-х годов, интердвижению 1990-2000-х, спецоперации и выдающихся личностях Донбасса, в том числе защитниках края.

Могилевский предложил уже сейчас начать работать над созданием музея. Тем более что в существенной степени готова его концепция, а РИО поможет её доработать «до самого современного, до самого высокого мирового уровня».