Рим, 25 мая, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Сегодня, 25 мая, в Тиране (Албания) на стадионе «Националь Арена» футбольный клуб «Рома» в матче финала Лиги Конференций УЕФА сезона 2021/22 встретится с «Фейеноордом» из Роттердама. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Asroma.com ФК «Рома»

Стартовые составы команд:

«Рома»: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп, Рожер Ибаньес, Крис Смоллинг, Джанлука Манчини, Никола Залевский, Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини, Николо Дзаньоло, Генрих Мхитарян, Тэмми Абрахам.

«Фейеноорд»: Джастин Бейлоу, Лутсхарел Гертрюйда, Маркос Сенси, Тайрелл Маласия, Оркун Кекчю, Фредрик Аурснес, Гус Тиль, Луис Синистерра, Рис Нельсон, Сириль Дессерс.

На матч назначена румынская бригада арбитров во главе с Истваном Ковашем. Ассистенты главного судьи — Васил Маринеску и Михай Артен.