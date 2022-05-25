Нижний Новгород, 25 мая, 2022, 19:23 — ИА Регнум. Депутаты одобрили инициативу о повышении окладов мэра и председателя городской думы Нижнего Новгорода на 13%. Такое решение принято по итогам заседания горсовета сегодня, 25 мая.

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Теперь глава города и спикер городского собрания будут ежемесячно получать 69 322 рубля вместо 60 289 рублей, то есть на 9 043 рубля больше.

Также участники заседания обсудили вопрос о выплате премий муниципальным чиновникам, которые в настоящее время не может превышать 25% от размера оклада — так гласит законодательство Нижегородской области.

Депутаты решили снять эти ограничения, приняв постановление об отмене максимального размера денежного поощрения.

Также стало известно о том, что на поднятие зарплат и выплату премий муниципальным чиновникам потребуются дополнительные 206 млн рублей. Эти деньги планируют получить за счет оптимизации расходов.