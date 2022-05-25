Бишкек, , 19:09 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты поинтересовались у заместителя председателя Национального банка Нурбека Жениша, сможет ли страна самостоятельно печатать свою национальную валюту?

Киргизский сом

По его словам, сейчас банкноты киргизских сомов выпускают британская компания «De La Rue» и французская компания «Оbеrthur».

Заместитель главы финансового регулятора отметил, что анализ ситуации по вопросу о переносе производства киргизских денег в Киргизию показал, что это экономически нецелесообразно.

«Потребуется много инвестиций для этого. Типография, которая занялась бы выпуском национальной валюты, не смогла бы себя окупить затраты», — пояснил Нурбек Жениш.

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