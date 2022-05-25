Бишкек, 25 мая 2022, 19:09 — REGNUM На заседании парламента Киргизии депутаты поинтересовались у заместителя председателя Национального банка Нурбека Жениша, сможет ли страна самостоятельно печатать свою национальную валюту?

Киргизский сом
Киргизский сом

По его словам, сейчас банкноты киргизских сомов выпускают британская компания «De La Rue» и французская компания «Оbеrthur».

Заместитель главы финансового регулятора отметил, что анализ ситуации по вопросу о переносе производства киргизских денег в Киргизию показал, что это экономически нецелесообразно.

«Потребуется много инвестиций для этого. Типография, которая занялась бы выпуском национальной валюты, не смогла бы себя окупить затраты», — пояснил Нурбек Жениш.

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