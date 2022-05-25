Бишкек, , 19:05 — REGNUM Жители Киргизии жалуются на то, что банки отказываются выдавать поступившие от работающих за рубежом мигрантов денежные переводы в долларах или евро, предлагая только киргизскую нацвалюту. Об этом сообщил депутат Нуржигит Кадырбеков на заседании республиканского парламента сегодня, 25 мая.

Доллар Atkearney.com

По словам народного избранника, финансовые организации поступают так ради прибыли от разницы в курсе валют, который в банках ниже, чем в обменных пунктах.

«Только три банка выдают переводы в долларах США. Банки пользуются ситуацией, устраивают спекуляции и обирают народ», — возмутился парламентарий.

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Заместитель председателя Нацбанка Киргизии Нурбек Жениш попытался оправдать финансовые организации, заявив о том, что отказ выдавать денежные переводы в иностранной валюте связан с отсутствием в филиалах банков необходимой суммы долларов или евро.

«Если такие ситуации будут повторяться, гражданам нужно обратиться в Национальный банк с жалобой. Тогда мы примем меры», — подчеркнул представитель руководства финансового регулятора.

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