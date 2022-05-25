Москва, 25 мая, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Интеграционные союзы ОДКБ и ЕАЭС не имеют перспектив. Об этом 25 мая заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

ОДКБ

«ЕАЭС и ОДКБ в нынешнем виде перспектив не имеют. Они утратят свою роль, как только к власти в этих странах придёт поколение, не заставшее СССР. К этому надо готовиться заранее», — заявил эксперт.

По мнению политолога, России надо меньше привлекать Казахстан к своим проектам.

«Элиты Казахстана в таком случае должны знать, что заработать на России они не смогут» — заключил Трухачёв.

Напомним, что Казахстан объявил о решении соблюдать санкции в отношении России, заморозил активы дочерних банков, а также запретил гражданам России открывать счета в банках Казахстана без резидентного разрешения.