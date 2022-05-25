Давос, Швейцария, , 18:56 — REGNUM Для украинской стороны в Донбассе сложилась очень тяжёлая ситуация, заявил 25 мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на форуме в Давосе.

Дмитрий Кулеба Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Заявив, что было бы ошибочно думать, «что всё более или менее в порядке с войной» на Украине, Кулеба пояснил:

«Ситуация в Донбассе чрезвычайно плохая».

Затем глава украинской дипломатии рассказал, насколько она может ухудшиться без западных поставок в виде РСЗО. Если бы реактивные системы появились у ВСУ, игра бы переменилась в лучшую для Киева сторону.

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