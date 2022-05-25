Вашингтон, , 20:49 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует посетить школу в Техасе, где 24 мая 18-летний стрелок убил 19 школьников и двух учителей, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Белого дома.

Джо Байден Chicago Council on Global Affairs

Визит президента может быть назначен на ближайшие выходные, однако Белый дом все еще прорабатывают детали поездки.

Ранее Байден призвал бросить вызов оружейному лобби в связи с трагедией в Техасе.

«Как народ мы должны спросить себя, когда, во имя всего святого, мы бросим вызов оружейному лобби. Пришло время действовать. Мы должны ясно дать понять каждому избранному чиновнику в этой стране, что время действовать пришло», — сказал президент США.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате стрельбы в начальной школе в городе Ювальде в штате Техас погибло, по последним данным, 19 детей и двое взрослых. Стрелявший, 18-летний местный житель, был, по предварительной информации, ликвидирован силовиками.

Это второе за последние десять дней массовое убийство в США. Предыдущая трагедия произошла в городе Буффало в штате Нью-Йорк. Молодой человек 18 лет убил десять человек в продовольственном магазине. По версии полиции, стрелявший руководствовался мотивами расовой ненависти.