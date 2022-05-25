Ростов-на-Дону, 25 мая, 2022, 18:25 — ИА Регнум. Приговор по делу о государственной измене вынес Южный окружной военный суд в отношении бывшего военнослужащего по контракту Руслана А. Дело слушалось в закрытом режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда 25 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд признал жителя Ростовской области виновным по ст. 275 УК РФ — «Государственная измена».

Мужчина приговорён к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также он лишён воинского звания «старший лейтенант».

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апеляционном военном суде.