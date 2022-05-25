Москва, 25 мая, 2022, 19:45 — ИА Регнум. Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика» гражданам России предоставлена возможность записаться на курсы дополнительного ИТ-образования при финансовой поддержке государства. Причем от 50 до 100% стоимости обучения оплатит государство. На данный момент в каталоге «Цифровых профессий» уже более 60 курсов от лидеров рынка ИТ-образования: «Яндекса», «Нетологии», Geekbrains, Университета Иннополис, ИТМО, СберУниверситета, 1С и других. Это курсы как для начинающих, так и для middle-специалистов. Помимо программирования, есть курсы для других специалистов ИТ-команд: рекрутеров, дизайнеров, маркетологов.

Цитата со страницы profidigital. gosuslugi.ru Каталог «Цифровых профессий»

Записаться можно на «JavaScript-программирование», «Веб-дизайнер», «Аналитик бизнес-данных», «Data Scientist», «Аналитика данных», «Python-разработка», «Основы digital-маркетинга» и многие другие курсы. На данный момент обучение по проекту «Цифровые профессии» проходят более 30 тысяч граждан России.

Напомним, проект «Цифровые профессии» был запущен Минцифры России в 2021 году в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики». В 2022 году дополнительное образование по данному проекту получат 50 тысяч новых слушателей. Участники смогут пройти обучение не только по профессиям в ИТ-сфере, но и по смежным специальностям, которые востребованы в ИТ-командах: продуктовой и системной аналитики, интернет-маркетинга, веб-дизайна, управления финансами стартапов, ИТ-рекрутинга и многим другим.

Получить дополнительное образование в ИТ-сфере в рамках проекта «Цифровые профессии» могут граждане трудоспособного возраста, имеющие образование не ниже среднего профессионального, а также студенты вузов и колледжей. Также для получения скидки обязательно наличие одной из льготных категорий:

50% скидка, если зарплата ниже среднего по региону;

50% студентам высших учебных заведений, техникумов и колледжей;

50% работникам бюджетных организаций;

75% родителям с детьми до 3-х лет с зарплатой ниже средней по региону и 50% с зарплатой выше средней;

75% безработным, которые не стоят на учете в центре занятости;

100% безработным, стоящим на учете в центре занятости;

100% скидка инвалидам;

Подать заявку на участие в проекте смогут зарегистрированные пользователи портала Госуслуг. Процесс подачи документов станет удобнее — форма на Госуслугах будет частично предзаполнена.

Каталог проекта будет пополняться программами по мере их отбора. В первый год проекта граждане могли выбрать одну из 132 программ, предоставленных 46 образовательными организациями, в том числе «Нетологией», GeekBrains, «Яндексом», ИТМО, Университетом Иннополис, МГТУ им. Н. Э. Баумана. В прошлом году на курсы дополнительного ИТ-образования с государственным софинансированием поступили более 25 тыс. человек.

О том, что IT-сфера на данный момент является одной из самых стабильных и прогрессивных, корреспонденту ИА REGNUM сообщил генеральный директор INPRO. digital, член генерального совета «Деловой России» Виталий Арбузов. По его словам, в период пандемии в 2021 году российский рынок IT-услуг вырос на 17%:

«За несколько месяцев 2022 года спрос на айтишников у российских региональных компаний по некоторым направлениям вырос более чем в два раза. Больше всех в настоящее время в России зарабатывают разработчики приложений, связанные с Java, Python, Android, iOS и Kotlin, а также системные администраторы и frontend-специалисты.

По данным различных рейтингов 2021 года, в число самых высокооплачиваемых IT-вакансий вошли дизайнеры пользовательского интерфейса с уровнем оплаты — от 180 до 300 тыс. руб. Согласно последним статистическим данным цифрового маркетинга, в 2021 году расходы на онлайн-маркетинг составят 46% от общих мировых затрат на рекламу, что, безусловно, является веским аргументом в пользу востребованности digital-маркетинга в настоящем и будущем.

Традиционно аналитики востребованы в ИТ‑ и digital-сферах, но в последние годы спрос на них активно растет и в других отраслях бизнеса: от ретейла до производства.

В 2021 году спрос на дата-аналитиков вырос на 222%, на дата-инженеров — на 127%, на дата-саентистов — на 93%. Аналитики держатся более уверенно на рынке, чем инженеры или саентисты».

Виталий Арбузов обнародовал также информацию о распределении заработной платы в IT-сегменте в первом квартале 2022 года в зависимости от позиции Junior/Middle/Senior по Москве. Эти данные выглядят следующим образом:

Android-разработчик от 103 448 руб. до 459 770 руб.

IOS-разработчик от 114 942 руб. до 488 505 руб.

C++ разработчик от 80 459 руб. до 563 150 руб.

Golang-developer от 120 689 руб. до 459 770 руб.

Java-разработчик от 126 436 руб. до 603 448 руб.

PHP-разработчик от 103 448 руб. до 441 344 руб.

Product-manager от 103 448 руб. до 488 505 руб.

Project-manager от 103 448 руб. до 367 816 руб.

Python-разработчик от 114 942 руб. до 459 770 руб.

Разработчик интерфейсов от 86 206 руб. до 448 275 руб.

DevOps-специалист от 91 954 руб. до 517 241 руб.

QA/QC-инженер от 80 459 руб. до 327 586 руб.

«Спрос на айтишников в России будет повышенным еще от полугода до года, так как сейчас развитие и оптимизация отечественных IТ-продуктов, а также информационная безопасность серверов являются первостепенными задачами. Предпосылок для снижения уровня зарплат в IT-сфере нет, наоборот, есть большая вероятность его дальнейшего роста.

Сейчас прослеживается тенденция, когда на вакансии IT-специалистов откликаются люди без профильного образования — это дизайнеры, юристы, экономисты. Проще всего тем, кто уже знаком с основами программирования и веб-разработки, остальные учатся с нуля», — подчеркнул эксперт Виталий Арбузов.

По сообщению Минцифры России, с начала запуска проекта более 50 тыс. человек подали заявки на портале Госуслуг на обучение ИТ-специальностям в рамках проекта «Цифровые профессии». Прием заявок на обучение стартовал 13 апреля. Самыми популярными оказались курсы по специальностям:

инженера по тестированию;

Python-разработчика;

интернет-маркетолога.

Как сообщало ИА REGNUM, ускоренное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере создаст условия для высокотехнологичного бизнеса, повысит конкурентоспособность страны на глобальном рынке, укрепит национальную безопасность и повысит качество жизни людей.

Благодаря нацпроекту «Цифровая экономика», совершенствование системы образования обеспечит подготовку квалифицированных кадров для цифровой экономики, а граждане получат новые возможности и мотивацию для освоения цифровых компетенций.