Москва, 25 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Белый дом и Пентагон тратят миллиарды на исследования новых патогенных вирусов, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическое оружие

Он отметил, что известно о причастности Вашингтона к созданию коронавирусных инфекций.

«Отдельные эксперты высказывают мнение о рукотворности коронавирусной инфекции, полагая, что она могла быть создана в лабораториях Пентагона при содействии ряда крупнейших транснациональных фармацевтических компаний. К этой работе под госгарантии привлекались фонды Клинтонов, Рокфеллеров, Сороса и Байдена. Вместо заботы о здоровье человечества Вашингтон тратит миллиарды на исследование новых патогенов. Кроме того, западная медицина всё активнее практикует генную инженерию, методы синтетической биологии, тем самым размывая грань между искусственным и естественным», — рассказал Патрушев.