Москва, 25 мая, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Все участники спецоперации — герои. Все раненые хотят вылечиться и вернуться в строй, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по соцполитике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Они все герои. Именно так. Каждый из них подвергает свою жизнь смертельной опасности, идёт на этой сознательно. И относиться к ним нужно именно так — как к героям».

Президент сообщил, что в госпитале врачи рассказали, что у раненых есть всё — и лекарства, и квалифицированная помощь. Но они мечтают скорее выйти из больниц.