Лос-Анджелес, США, , 17:43 — REGNUM Американская исполнительница Бритни Спирс рассказала о том, что встретилась с продюсером и режиссёром шоу «Эйфория». Она опубликовала пост на эту тему в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 25 мая.

Бритни Спирс Скриншот с YouTube

Спирс поделилась роликом, записанным с продюсером сериала, исполнителем The Weeknd, а также с режиссёром Сэмом Левинсоном. Артистка не уточнила, с какой целью она встретилась с командой «Эйфории» — пользователи предполагают, что Спирс запишет саундтрек к шоу или даже появится в одном из эпизодов.

Ранее Бритни Спирс рассказала в соцсетях, что является поклонницей подросткового шоу «Эйфория». «За просмотром сериала я была увлечена этими сумасшедшими сюжетами, и я вдруг почувствовала, что вся моя тревога уходит. Шоу было похоже на медитацию!» — признавалась певица.

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