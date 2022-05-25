Москва, 25 мая 2022, 17:34 — REGNUM Планируется техническое переоснащение МЧС: существует план модернизации, который нужно реализовать до 2030 года, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры министерства.
Представляя сотрудникам ведомства нового главу МЧС РФ Александра Куренкова, президент сказал, что «министерство будет развиваться дальше», разработана новая стратегия развития.
Глава государства уточнил, что МЧС необходима новая техника, как специальная, так и другие её виды — авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы.
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