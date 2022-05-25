Москва, , 17:34 — REGNUM Планируется техническое переоснащение МЧС: существует план модернизации, который нужно реализовать до 2030 года, заявил 25 мая президент РФ Владимир Путин во время посещения штаб-квартиры министерства.

Президент России Владимир Путин Kremlin.ru

Представляя сотрудникам ведомства нового главу МЧС РФ Александра Куренкова, президент сказал, что «министерство будет развиваться дальше», разработана новая стратегия развития.

Владимир Путин «Я надеюсь, что все эти планы будут реализованы. Государство выделяет на это серьёзные ресурсы — 196 млрд рублей».

Глава государства уточнил, что МЧС необходима новая техника, как специальная, так и другие её виды — авиационная, автомобильная, противопожарной борьбы.

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