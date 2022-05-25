Москва, 25 мая, 2022, 17:11 — ИА Регнум. Для США и НАТО идеальной ситуацией стала бы бесконечная война на территории Украины, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

U. S. Army Инструктор США на Украине

Он пояснил, что Запад хотел бы сделать из Украины не только противовес России, но и полигон для выгодной утилизации старого вооружения. Жители Украины — расходный материал.

«Между тем идеальным сценарием для всего Североатлантического альянса во главе с США видится бесконечно тлеющий конфликт в этой стране. Украина нужна Западу как противовес России, а также в качестве полигона для утилизации устаревшего вооружения. Подогревая военные действия, США накачивают деньгами свой оборонно-промышленный комплекс, вновь, как и в войнах XX века, оставаясь в выигрыше. При этом жителей Украины Штаты рассматривают в качестве расходного материала, которому нет места в том самом «золотом миллиарде», — рассказал Патрушев.