Москва, , 16:52 — REGNUM Запад изо всех сил не замечает зверства украинских неонацистов, заявил 25 мая секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев в интервью изданию «Аргументы и факты».

Мигель Бриева. Дух Запада © Мигель Бриева

По его мнению, «розовые очки» слетят с Запада не ранее, чем укронацисты начнут устанавливать свои порядки в городах Европы.

«Наверное, западники не снимут розовые очки до тех пор, пока озверевшие украинские молодчики не начнут буянить на их улицах. Кстати, не только в Европе. Вспомните недавний расстрел в американском Буффало. Хотелось бы у американцев поинтересоваться, в чём разница между неонацистом, расстреливающим людей в супермаркете, и боевиками «Азова», которые каждый день из года в год унижали и уничтожали мирное население Донбасса», — сказал Патрушев.

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