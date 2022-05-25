Белгородский район, Белгородская область, , 16:44 — REGNUM Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка Белгородской области 25 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Последствия обстрела Телеграм-канал Вячеслава Гладкова

По данным главы поселения, повреждены пять домовладений. Глубокое осколочное ранение получил один молодой человек.

«Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлёвки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей регулярно обстреливаемых приграничных сёл разместили в гостиницах Белгорода.

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