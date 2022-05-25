Белгородский район, Белгородская область, 25 мая, 2022, 16:44 — ИА Регнум. Один человек пострадал при обстреле со стороны Украины села Журавлёвка Белгородской области 25 мая, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Последствия обстрела

По данным главы поселения, повреждены пять домовладений. Глубокое осколочное ранение получил один молодой человек.

«Пока не понимаем, как он оказался в селе. Жители несколько недель назад были переселены из Журавлёвки и Нехотеевки. Но обязательно разберёмся. Ему сейчас оказывается необходимая медицинская помощь», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей регулярно обстреливаемых приграничных сёл разместили в гостиницах Белгорода.