Давос, Швейцария, , 19:29 — REGNUM Пандемия коронавируса негативно повлияла на экономику стран мира, но постепенно она возвращается на путь восстановления. Страны с развитой экономикой восстановятся к 2024 году, а развивающиеся экономики окажутся на 5% ниже уровня, на котором они могли бы быть в ином случае, заявила 25 мая на Международном экономическом форуме первый заместитель директора-распорядителя МВФ Гита Гопинат, сообщает газета The Economic Times.

Штаб-квартира МВФ, Вашингтон Javier Ignacio Acuña Ditzel

По словам Гопинат, украинский конфликт стал серьезным препятствием для восстановления мировой экономики.

«У нас серьезно снизились темпы роста мировой экономики, и перед миром по-прежнему стоят трудности из-за кризиса стоимости жизни. Цены на товары, включая топливо и продукты питания, растут по всему миру», — сказала она.

Центральные банки борются с высоким уровнем инфляции и резко повышают процентные ставки, но это будет иметь последствия для мировых финансов и торговли, отметила Гопинат.

«В то время как страны с развитой экономикой, по нашим оценкам, в 2024 году в основном вернутся к уровню, на котором они были бы, не случись пандемии, страны с формирующейся и развивающейся экономикой будут на 5% ниже того уровня, на котором они были бы, если бы не пандемия», — заявила она.

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