Москва, 25 мая, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Соединенные Штаты стараются привлечь все большее число стран к санкциям против России, хотя уже признают, что ограничительные меры вредят самому Вашингтону. Об этом 25 мая заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

По ее словам, Белый дом «продолжает вовлекать в раскручиваемую им же антироссийскую санкционную воронку всё большее число государств»

«И все это при открытом признании администрацией очевидного факта: антироссийские санкции больно бьют по самому Западу, что выражается в зашкаливающих ценниках на бензоколонках, повышении стоимости сырья, продовольствия, электричества и, соответственно, других товаров», — сказала она на брифинге.

Захарова добавила, что «все это преподносится как козни Москвы, но на самом деле это отражение их же собственных действий и политики».