Кабул, , 19:30 — REGNUM По данным ООН, в этом году в Афганистане 1,1 миллиона детей в возрасте до 5 лет грозит самая тяжелая форма недоедания, сообщает 25 мая Associated Press. Все большее число голодных, истощенных детей попадают в больничные палаты.

Голод в Афганистане 8am. af

ООН и другие гуманитарные организации смогли предотвратить вспышку голода после занятия Афганистана талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в 2021 году, развернув масштабную программу чрезвычайной помощи, которая накормила миллионы людей.

Однако и они с трудом поспевают за неуклонным ухудшением ситуации. Бедность стремительно растет, все больше афганцев нуждаются в помощи, мировые цены на продовольствие взлетают, а обещания международного финансирования пока не выполняются, говорится в докладе, опубликованном в мае.

В результате жертвами становятся самые уязвимые слои населения, включая детей, а также матерей, которые пытаются прокормить себя и свои семьи.

По сообщению ЮНИСЕФ, детского фонда ООН, в 2022 году ожидается, что 1,1 миллиона детей будут страдать от острого недоедания или тяжелого истощения, что почти вдвое больше, чем в 2018 году, и больше, чем в предыдущем году, когда их число составило чуть менее 1 миллиона.

По данным ЮНИСЕФ, тяжелое истощение — это смертельный вид недоедания, при котором из-за недостатка пищи страдает иммунная система ребенка. Дети становятся уязвимы к многочисленным заболеваниям и в конечном итоге настолько слабеют, что уже не могут усваивать питательные вещества.

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