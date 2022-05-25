Лос-Анджелес, США, 25 мая, 2022, 15:33 — ИА Регнум. Режиссёр фильма «Тор: Любовь и гром» Тайка Вайтити сделал намёк по поводу будущего главных героев кинокомикса. Об этом 25 мая сообщил портал Screen Rant.

Цитата из к/ф «Тор: Рагнарёк», реж. Тайка Вайтити. 2017. США, Австралия Тор

Кинематографист предположил, что поклонники Marvel могут определённым образом интерпретировать тот факт, что с какого-то момента Тор стал владельцем Громобоя (оружие персонажа в комиксах), а молот Мьёльнир перешёл к Джейн Фостер. Он отметил, что фанаты могут посчитать, что, таким образом Крис Хемсворт как бы передаёт эстафету Натали Портман в серии фильмов о Торе. В итоге режиссёр дал понять, что это не так.

«Я не осведомлен о каких-либо планах Marvel на будущее, но я не думаю, что это тот случай», — заявил Вайтити.

Напомним, премьера кинокомикса «Тор: Любовь и гром» состоится в США 8 июля 2022 года. Ранее студия Marvel выложила в Сеть первый полноценный трейлер будущего фильма.